Verhuisplannen? Dan raden we je aan om richting het noorden van het land te gaan, want de stad Groningen is verkozen tot de gezondste stad van Nederland. Dat meldt ingenieursbureau Arcadis nadat het twintig Nederlandse steden met elkaar vergeleek.

Blijkt de slogan van de stad toch waar te zijn: er gaat niks boven Groningen.

Wat is gezond?

Wat maakt een stad gezond? Als het aan Arcadis ligt, heeft dat vooral te maken met het leefklimaat. Hoe groen is het, hoeveel buitenruimte is er, hoe ziet de bebouwde omgeving eruit en hoe is het gemeenschapsgevoel in de stad? “Een stad die voortdurend die fysieke en sociale omgevingen creëert en verbetert en die gemeenschapsbronnen uitbreidt, waardoor mensen elkaar wederzijds kunnen ondersteunen bij het uitvoeren van alle functies van het leven en het ontwikkelen van hun maximale potentieel”, luidt het onderzoeksrapport.