'De gezusters kattenkwaad' maken hun bijnaam waar in 'De wereld volgens 80-jarigen'

Wie nog tips zoekt om leuk oud te worden doet er goed aan ‘De wereld volgens tachtigjarigen’ te kijken. In de aflevering van gisteravond rookten de twee dames, alias ‘de gezusters Kattenkwaad’, een waterpijp. Maar daar bleef het niet bij…

Presentator Viktor Brand neemt wekelijks de proef op de som: wat vinden acht mondige bejaarden van de moderne wereld waarin ze nu leven? Om deze vraag goed te kunnen beantwoorden, wonen ze een maand lang in een supermodern huis en krijgen zij gezelschap van vier hippe jongeren.

Van flügel…

Deze week gaven de ouderen hun ongezouten mening over de mode van nu en werd Beps 88ste verjaardag groots gevierd in een 360 graden restaurant. De rit ernaartoe was in een grandioze feestbus waarin flügel gedronken werd – mét dopjes op de neus.

3 flugel en Kees gaat helemaal los! #dewereldvolgens pic.twitter.com/HnJvbS5JFS — DB (@DBgirl_83) 21 maart 2018

Maar waar de kijkers helemaal van onder de indruk waren: de jarige Bep en haar zus Jo. Victor besloot na het restaurant samen met een kleiner groepje diehards de buurt onveilig gaat maken tot in de kleine uurtjes. Dat deden ze in een waterpijpbar.

Als Victor Bep vraagt wat ze nou echt altijd nog heeft willen doen, zegt ze onder blikken of blozen: “Nou weet je wat Viktor, na de waterpijp écht een beetje wiet. Een jointje of weet ik hoe dat heet.” Viktor proest het uit en deelt mee: “Ik vind alles goed, maar weet van niks.”

Gezusters Kattenkwaad

“Het lijkt me toch wel heel leuk om één keer in mijn leven zo stoned als een garnaal te zijn”, zegt Bep. En dus knijpt het tweetal ertussenuit. De twee steken midden op straat een échte joint op, die ze van een jonkie in hun handen gedrukt krijgen.

“Nou het valt me niet tegen.”

Doe ons zo’n oma

Kijkers hadden het niet meer…

#dewereldvolgens hahahhaaa de gezusters kattekwaad

kijk dan!!! — Linda Vaneker (@lindavaneker) 21 maart 2018

Op naar de volgende

Niet verbazingwekkend dus, dat iedereen zwaar teleurgesteld was dat de aflevering na een uur alweer ten einde was.

Maar niet getreurd, volgende week zijn de grijsaards er weer! En belangrijker, het mag natuurlijk niet bij één seizoen blijven.

Bron en beeld: De wereld volgens tachtigjarigen.