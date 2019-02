Giel Beelen deelt opvallende voor- en na-foto (en je herkent 'm bijna niet terug)

Je zou het niet zo snel achter hem zoeken, maar Veronica-dj Giel Beelen (41) is de afgelopen maanden druk bezig geweest met een zogeheten ‘sixpack-challenge’. Giel wilde dolgraag het lichaam van een zwembroekmodel krijgen en dat is hem naar eigen zeggen eindelijk gelukt.

In een YouTube video laat de dj het resultaat zien van maandenlang hard sporten en gezond eten.

Verandering

Giel vertelt dat hij een jaar geleden tot de conclusie kwam dat hij ‘een pens’ begon te krijgen. Op dat moment deed hij weinig aan sporten of diëten. “Ik had er de spirit niet voor.” Zijn leven veranderde toen hij in februari 2018 een berichtje kreeg van Peter de Harder, die er in drie maanden in was geslaagd een godenlichaam te creëren. Een maand later besloot Giel te gaan zwoegen onder leiding van personal trainer en YouTuber Anthony Kruijver.

‘Stok achter de deur’

De dj ging 2 keer in de week sporten en begon steeds meer op zijn eten te letten. Toen zijn lichaam begon te veranderen, besloot hij zijn poging om een wasbordje te krijgen wereldkundig te maken. Giel beloofde in december plechtig aan allerlei media binnen vijftig dagen een riante sixpack te hebben. “Dat ik dat naar buiten bracht, was voor mij een stok achter de deur”, vertelt hij. “Ik kon niet meer terug.”

Gemengde reacties

De dj krijgt gemengde reacties op zijn transformatie. Zo zijn er mensen die hem loven voor zijn ‘gortdroge’ en ‘gespierde’ lichaam, maar zijn er ook een aantal critici die hem ‘te mager’ vinden. Giel zelf is er nog niet over uit of hij de komende maanden blijft door trainen. Hij sluit zijn filmpje af met het eten van een mierzoete pannenkoek die de afgelopen tijd streng verboden was in zijn eetpatroon. “Heerlijk”, aldus Giel. “Ik neem er nog maar één.”

Bron : AD. Beeld: YouTube, ANP