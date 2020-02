Zó liep de First Dates-date van Giel Beelen (en de rest) af

Op deze Valentijnsavond kwam First Dates met een speciale editie. Want tijdens de aflevering van deze avond deden er 5 bekende Nederlanders mee aan het programma, waaronder Giel Beelen. En de date van Giel liep zo goed af dat ze nu een setje zijn.

Tijdens de date van Giel Beelen met Malou deelden ze al veel intieme verhalen met elkaar. Giel vertelde over het verlies van zijn vader en zijn zus, waarop Malou haar verhaal deelde over het overlijden van haar oma. Voor Malou was het de eerste keer dat iemand zich zo openstelde tijdens een eerste date. Deze verhalen zorgden voor een intieme band met elkaar, waarbij Giel ook graag de hand had willen pakken van Malou. Zo vertelde hij aan de kijkers tijdens het programma.

Tweede date

Giel Beelen liet al eerder aan meerdere media weten dat hij het afrekenen ongemakkelijk vond. Bij RTL Boulevard deelde hij mee dat hij vooraf al had bedacht om het etentje te betalen. Tijdens de date vroeg hij of hij mocht betalen, het antwoord van Malou was: “Ben je wel eens getrakteerd op een eerste date?”. Maar uiteindelijk gaf ze toe en betaalde Giel, zoals hij wilde. Eenmaal naast elkaar op de stoeltjes gaven ze toe elkaar graag nog een keer te zien. Ze hebben al meerdere dates gehad en zijn nu dolgelukkig met elkaar.

De dates van de andere BN’ers

Naast Giel Beelen deden ook Mariska van Kolck, Maik de Boer, Yvonne Coldeweijer en Sipke Jan Bousema mee aan First Dates. Voor Sipke Jan Bousema was zijn date eigenlijk een bekende. Hij werd namelijk gekoppeld aan een man met wie hij eerder al een Tindermatch was. Ze hadden al telefoonnummers uitgewisseld, maar tot een date was het nog niet gekomen. Ze vonden het super leuk om elkaar nu eindelijk te zien. Sipke Jan vond de date erg leuk, maar het vuur was niet opgelaaid. “Is dit liefde of een relatie? Dan moet ik nee zeggen”, vertelde hij aan zijn date. Helaas komt er dus geen vervolg.

De date van Mariska van Kolck liep ook erg goed. De vonken nog niet over tafel vlogen, maar ze hebben enorm genoten van elkaars gezelschap en willen elkaar graag nog een keer zien. Dat is tot nu toe nog niet gebeurd. Voor Maik de Boer was het ook zijn eerste bewuste blind date. Maik vond zijn date mysterieus en dat maakte hem nieuwsgierig. Toch zijn ze het er samen over eens dat het beter is om het bij deze ene date te laten. “Het was meteen voor mij friendzone“, zegt Maike.

Yvonne Coldeweijer wil graag een man die ook ondernemer is, maar haar date is personal trainer. “Saai”, was daarop haar reactie. Toch vinden ze elkaar interessant en willen ze een vervolgdate. Die vervolgdate, sushi voor de verjaardag van Yvonne, heeft niet geleid tot een romance, maar tot een mooie vriendschap.

