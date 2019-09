Giel Beelen herdenkt zijn overleden zus met schattige jeugdfoto

Het is vandaag een emotionele dag van Giel Beelen. 6 jaar geleden overleed zijn zus Saskia aan de gevolgen van kanker.

Op Instagram deelt de radio-dj een lieve jeugdfoto van hem en zus om haar te herdenken. Hij schrijft: “Ach lieve Sas, vandaag al 6 jaar niet meer bij ons. Herinneringen voor altijd! En volgende week de 6e broer en zus-dag.”

Nationale Broer en Zus-dag

Giel heeft deze speciale dag in het leven geroepen ter nagedachtenis aan zijn zus. Hij roept iedereen die een broer of zus heeft op om op 30 september even te laten weten hoeveel diegene voor je betekent. Het verlies van zijn zus deed Giel beseffen dat je er nú uit moet halen wat erin zit. Dat betekent ook dat je dingen moet uitspreken die je denkt; bijvoorbeeld dus wat je voor je broer of zus voelt.

Bron: Instagram. Beeld: ANP