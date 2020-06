Giel Beelen en 'First Dates'-vriendin Malou zijn uit elkaar

Een half jaar geleden deed Giel Beelen mee aan het liefdesprogramma First Dates. Daar ontmoette hij Malou met wie het de afgelopen maanden dik aan leek te zijn.

Helaas delen de twee nu een verdrietige relatie-update: het is geen liefde gebleken en ze gaan als vrienden verder.

Op Valentijnsdag werd de speciale First Dates aflevering met BN’ers uitgezonden. De opnames van de date van Giel en Malou vonden vandaag precies een half jaar geleden plaats. Tijdens de date, maar ook daarna, leek er iets moois op te bloeien tussen het gematchte koppeltje. Zo spraken ze naderhand vaak af en stelden ze elkaar zelfs al aan hun ouders voor.

Update

Op Instagram deelt Giel een update. In de video is te zien hoe hij en Malou op hun buik in het gras liggen en vertellen over hun relatie. “Dat wij elkaar ontmoet hebben is een half jaar geleden. Op 20 december waren de opnames. Sindsdien is er heel veel gebeurd. Heel veel dates gehad. Maar we zijn niet in een liefdesrelatie”, vertelt Malou.

Dankbaar

Giel vult aan: “Nee, dat niet. Maar wij zijn wel heel dankbaar voor het programma. Ze zeggen weleens dat First Dates niks oplevert, maar het heeft ons iets heel leuks opgeleverd. Iets heel waardevols.” Malou geeft nog een wijze les mee: “Het leven is een grote speeltuin. Dus: doe mee!”

