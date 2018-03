Zanger Tim Knol woest op Giel na flauwe grap: "Wat een kleuterradio"

Zanger Tim Knol heeft vanmorgen de studio van Veronica-dj Giel Beelen verlaten toen er tijdens zijn optreden plotseling een stripper om hem heen kwam dansen. Tim zag er de humor niet van in en liep met gitaar en al de studio uit. “Ik voel me echt te oud voor deze onzin.”

De ‘grap’ van Giel was een parodie op de actie van 538-dj Frank Dane, die een streaker uitnodigde tijdens het optreden van zangeres Maan. Zij schrok daar zo van, dat ze ter plekke in huilen uitbarstte. Tim vond dat een misselijke grap en stuurde een stevige tweet de wereld in.

Kut radio @538

ONGELOOFLIJKE PRUTSERS.

Zo met artiesten omgaan. Niemand moet meer naar die kut radiozender gaan om zijn liedje te promoten. Flikker op. https://t.co/OJTyrz1wF8 — Tim Knol (@timknol) 3 december 2017

Circus

Giel (die net als Frank Dane voor Talpa Radio werkt) vond Tims reactie overtrokken. “Jij mag dit zeggen, maar je wist niet dat Frank en Maan een traditie hebben met elkaar fucken tijdens optredens.” Tim bleef bij zijn standpunt en concludeerde dat hij misschien te oud is voor dit soort grappen. “Ik zie er de lol niet van in.” Volgens Giel doet Tim echter net zo hard ‘aan dit circus mee’, waarop Tim zei dat hij inderdaad blij was dat hij in Giels ochtendshow mocht staan, maar dat hij ook blij was dat er geen stripper was ingehuurd.

Te oud

Nou, dat bleek dus wél het geval. Tim bedenkt zich geen seconde en besluit de studio met gitaar en al te verlaten. Giel laat het er echter niet bij zitten en gaat achter hem aan. De zanger vertelt dat hij niet had gedacht dat Giel zó laag zou zakken. “Ik voel me echt te oud voor deze onzin, wat een kleuterradio.” Giel is juist van mening dat Tim zichzelf voor aap zet door zo te reageren.

#teamtimknol

Na de uitzending wordt er flink getwitterd over de grap van Giel. Sommige luisteraars vinden het grappig, maar het gros van de mensen vindt dat de dj nu echt te ver is gegaan. Er wordt zelfs een hashtag in het leven geroepen om de zanger een hart onder de riem te steken.

#teamtimknol wat een infantiele flapdrol is die #gielbeelen ook! Maar hij zal zichzelf wel weer geniaal vinden. #kansloos — irish me (@irishme2) 22 maart 2018

#teamtimknol wat een kansloze toestanden tegenwoordig op de radio.

Tim, topper!! Ik was ook weggelopen.@timknol — Veronie (@Veronie20) 22 maart 2018

Dj’s begrijpen maar niet dat (bijna) niemand zit te wachten op een naakt persoon voor je snuffert tijdens het uitvoeren van je werk of hobby.

Dit grapje bleek de eerste keer al niét leuk, waarom zou je het een tweede keer doen? #GielBeelen#kansloos #teamtimknol https://t.co/jOtm52ZN5x — Kelly (@KelRebel) 22 maart 2018

Giel Beelen legt hier nog een keer uit wat volgens hem onbeschoft gedrag is richting een artiest. #teamtimknol https://t.co/oWa84P1JmR — Mark Dijkhuis (@MarkDijkhuis) 22 maart 2018

Ik vond Beelen al omhooggevallen, maar nu ook diep gezonken. #spraakmakenderadiomnreet #teamtimknol — Linda van Doren (@LinZinNu) 22 maart 2018

