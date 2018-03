Gigantische spin in het vliegtuig zorgt voor veel onrust bij passagiers

Een vliegreis van Australië naar München is al een lange zit, maar voor deze passagiers duurde de vlucht waarschijnlijk nog véél langer. Er was namelijk een gigantische spin naar binnen geglipt en dit zorgde voor veel onrust onder de inzittenden. Niemand wist namelijk of de reuzenspin giftig was.

Rugzak

Tijdens vlucht ontdekte een echtpaar een gigantische krabspin in hun rugzak. Het koppel bleef kalm en informeerde de douane. Zij hebben het achtpotige dier gevangen en in een doos gestopt. Toch zorgde deze vondst voor veel onrust in het vliegtuig. De gigantische spin jaagde de passagiers de stuipen op het lijf en dan duurt die vliegreis toch wel erg lang…

Bijten

De spin wordt nu ook wel Huntsman spider genoemd, oftewel jachtkrabspin. Dierenartsen hebben na landing op de luchthaven van München uitgelegd om wat voor dier het ging. Het is een soort spin dat wel kan bijten, maar is over het algemeen niet gevaarlijk voor gezonde volwassenen.

Bron: AD. Beeld: iStock