Van romans tot thrillers, van kinderboeken tot kookboeken: met een flinke stapel leesvoer ben je klaar voor de winter. Doe mee en maak kans op een van deze fantastische titels of op een pakket.

Ieder boek mogen we 5 keer weggeven. Let op dat je bij het winformulier duidelijk aangeeft welk boek je wilt winnen, dit vul je bij het opmerkingen formulier.

Advertentie

3x feelgood

Voorspellende gave

Meg ontwerpt agenda’s en trouwkaarten voor rijke klanten. Soms verstopt ze een boodschap in haar werk, maar ze verwacht niet dat iemand dat opvalt. Totdat toekomstige bruidegom Reid opeens voor haar staat, met de vraag hoe zij wist dat zijn relatie geen stand zou houden.

De L van liefde, Kate Clayborn €19,99 (De Fontein)

Een zwerver als ex

Kailey Crane eet met haar verloofde Ryan in een chic restaurant in Seattle. Als ze vertrekken, wordt Kaileys aandacht getrokken door een zwerver. Met een schok herkent ze Cade McAllister, ooit de liefde van haar leven. Ze besluit hem te helpen om zijn leven weer op te pakken.

Om nooit te vergeten, Sarah Jio €19,99 (Boekerij)

Kerstromantiek

Kate Turner ontwerpt stoffen en helpt in een bakkerij. Haar beste vriendin Laura wil dat Kate met kerst niet alleen is, daarom geeft ze haar op voor een kerstactie van een datingbureau. Het hele dorp leeft mee als Kate allerlei onmogelijke, grappige en lieve mannen ontmoet.

Twaalf dagen voor kerst, Jenny Bayliss €20,99 (Luitingh Sijthoff)

3x hartstocht

Leven met autisme

Rinkelende telefoons, fel licht, rumoerige collega’s én haar hond mag niet mee. Voor Jasmijn, die autisme heeft, is werken op een kantoor een beproeving. Ze doet haar best om het vol te houden, maar wat moet ze met die ene man die haar zo graag wil begrijpen?

Zondagsleven, Judith Visser €21,99 (HarperCollins)

Op zoek naar de ware

Stijn van Diepen vraagt zich af waarom het hem maar niet lukt om een relatie te houden. Om daarachter te komen, duikt hij in zijn familiegeschiedenis, analyseert hij eerdere relaties en gaat hij een week in groepstherapie in Schotland.

Familieopstelling, Kluun €22,99 (Lebowski)

Verloren liefde

Als schilder Edgar Degas aan het

eind van zijn leven blind wordt, biedt een jonge vrouw aan om zijn archieven te ordenen. Maar is zij wel wie zij beweert te zijn? En waarom wil ze steeds praten over Degas’ grote en onmogelijke liefde?

Mrs. Degas, Arthur Japin €23,99 (De Arbeiderspers)

3x romantische dorpjes

Pakket 1 Redwood Ridge

Heerlijk romantische serie over 3 broers die allemaal dierenarts zijn in Redwood Ridge, een schilderachtig stadje in Oregon.

Het begint met een blik

Na een rampzalig huwelijk wil Avery Stowe een nieuwe start maken in Redwood Ridge, samen met haar autistische dochter Hailey. Aan een relatie moet ze niet denken, tot ze de aantrekkelijke dierenarts Cade O’Grady ontmoet. Het hele dorp hoopt op een romance.

Het begint met een kus

Flynn O’Grady is een dierenarts die van jongs af doof is. Met zijn aantrekkelijke assistente Gabby vormt hij een perfect op elkaar ingespeeld team en ook privé zijn ze beste vrienden. Daarom negeert Flynn de vlinders in zijn buik als hij naar haar kijkt.

Het begint met een nacht

Na de dood van zijn vrouw vindt Drake O’Grady het leven niet meer de moeite waard. Dankzij Zoe, de beste vriendin van zijn vrouw, blijft hij op de been. Maar dan valt het hem op hoe Zoe’s lippen krullen als ze lacht, hoe ze beweegt als ze danst en hoe hij uitkijkt naar elk gesprek met haar…

De Redwood Ridge-serie van Kelly Moran €12,99 per deel (A.W. Bruna)

Pakket 2 Virgin River

In het idyllische Californische plaatsje Virgin River lijkt de tijd te hebben stilgestaan. Het leven is er goed en de mensen hebben nog tijd voor elkaar.

Winter in Virgin River

Marcie is op zoek naar Ian, die haar inmiddels overleden echtgenoot ooit redde tijdens een vuurgevecht in Iran. Dit brengt haar naar Virgin River, waar Ian zich terugtrok in een hut in de

bergen. Hij heeft geen idee wat hij met Marcie aan moet. Misschien is het tijd om zijn hart te openen?

Een nieuwe horizon

In korte tijd verliest Vanessa haar man én bevalt ze van hun zoon. Als haar leven in rustiger vaarwater komt, beseft ze dat de man die er steeds voor haar was meer voor haar is geworden dan zomaar een vriend. Maar Paul lijkt niet hetzelfde voor haar te voelen.

Met de stroom mee

Shelby heeft een duidelijk beeld van haar droomman. Hij moet beschaafd en netjes zijn, en als een blok voor haar vallen. Als ze vakantie viert in Virgin River ontmoet ze Luke, die in niets voldoet aan dat beeld, maar wél ontzettend aantrekkelijk is.

De Virgin River-reeks van Robyn Carr €12,50 per deel (HarperCollins)

Pakket 3 Happiness

Engelse romantiek vind je in het idyllische kustplaatsje Happiness.

Het dorpje Happiness

Willows relatie is voorbij en iedereen heeft er een mening over. Als ze een advertentie ziet om een jaar lang gratis in het dorpje Happiness te wonen, lijkt dat dé oplossing. Zodra ze er is, ontdekt ze dat veel pittoreske pandjes op instorten staan.

Het geschenk van Happiness

Ruby krijgt de kans een winkeltje in Happiness te runnen waar het hele jaar kerstspullen worden verkocht. Haar vriendin Willow woont er ook en sinds haar bezoek in de zomer is ze al verliefd op het kustdorpje. En niet alleen op het dorpje…

De Happiness-reeks is geschreven door Holly Martin €17,50 per deel (Z&K)

3x historisch

Boven haar stand

Waargebeurd verhaal over huishoudster Johanna van Coesvelt, die in de 17e eeuw werkte in het gezin van een Haagse raadspensionaris. Als de vrouw ziek wordt, vraagt ze Johanna om voor haar man te zorgen. Na haar dood trouwen Johanna en de raadspensionaris, wat een eindeloos geroddel oplevert.

De dame van het Voorhout, Marja Visscher €17,50 (Z&K)

Vermomd als man

In 1944 trouwen de Tsjechische Izzy en de Britse krijgsgevangene Bill in het geheim. Ze proberen het land uit te vluchten en voor de veiligheid verkleedt Izzy zich als Brits soldaat. Als ze worden opgepakt, worden ze naar een kamp gebracht. Daar proberen ze wanhopig vol te houden dat Izzy een man is.

De verwisseling, Maggie Brookes €21,99 (Luitingh Sijthoff)

De schilder van Barcelona

De arme kunstenaar Dalmau Sala zit gevangen tussen twee werelden. Aan de ene kant die van Emma, zijn grote liefde, die actief de arbeidersstrijd steunt. Aan de andere kant kan hij veel geld verdienen als hij opdrachten aanneemt van de rijke bourgeoisie. Welke kant kiest hij?

De schilder van Barcelona, Ildefonso Falcones €27,50 (Luitingh Sijthoff)

3x Japanse passie

Boekenliefde

De verlegen middelbare scholier Rintaro brengt veel tijd door in de tweedehandsboekhandel van zijn opa. Als zijn opa overlijdt, erft hij de winkel. Als Rintaro de boekhandel voorgoed wil sluiten, verschijnt er een kat die kan praten en hem ervan overtuigt dat de boeken gered moeten worden.

Het verhaal van de kat die boeken wilde redden, Sosuke Natsukawa €15,99 (Signatuur)

Vlinders in Tokio

Reisblogger Fiona zal tijdens haar reis door Tokio worden begeleid door een bekende Japanse fotograaf. Tot haar schrik haalt een andere man haar op van het vliegveld: Gabe Burnett, die 10 jaar eerder haar hart brak. Als hij haar de verborgen plekken van Tokio laat zien, begint ze te geloven dat hij ook een andere kant heeft.

De kleine theewinkel in Tokio, Julie Caplin €17,99 (HarperCollins)

Bellen met de doden

Een oude man heeft een kapotte telefooncel in zijn tuin. Hier kunnen mensen communiceren met overleden geliefden. Yui raakte bij de tsunami van 2011 haar moeder en dochtertje kwijt. Bij de telefooncel ontmoet ze Takeshi, een weduwnaar. Gebaseerd op een plek die echt bestaat. Dingen die we toevertrouwen aan

de wind, Laura Imai Messina €20,99 (A.W. Bruna)

3x ingewikkelde relaties

Op stap met je ex

Op vakantie met haar ex Matt, zijn vriendin en haar nieuwe vriend: dat moet kunnen, vindt Claire. Zeker omdat dat voor hun dochter erg leuk is. In de praktijk valt het tegen: iedereen knarsetandt zich door verplichte activiteiten, drinkt te veel wijn en deelt te intieme details…

De vakantie, Caroline Hulse €18,99 (A.W. Bruna)

Schandaal in Hollywood

In het leven van filmster Evelyn Hugo stapelden schandalen zich op. Nu ze 79 is, wil ze aan journalist Monique Grant de waarheid vertellen. Dat levert smeuïge verhalen over Hollywood in de jaren 50 en 60 op, én een verbijsterende onthulling. Maar houdt Evelyn niet iets achter?

De zeven echtgenoten van Evelyn Hugo, Taylor Jenkins Reid €22,99 (Ambo Anthos)

Weg van die man!

Eve Forrester zit gevangen in een liefdeloos huwelijk, tot ze bericht krijgt van een notaris: een onbekende heeft haar mede-eigenaar gemaakt van een villa aan de Côte d’Azur. Ze stapt een zonovergoten glamourwereld binnen, maar waarom voelt ze zich allesbehalve veilig?

Fatale erfenis, Rachel Rhys €20,99 (A.W. Bruna)

3x kalverliefde

De vriendin van de popster

Oakley is een beroemde popster, maar als hij nog serieus genomen wil worden, moet hij wel iets aan zijn imago doen. De doodgewone Vaughn moet doen alsof ze Oakleys nieuwe vriendin is, maar ze vindt hem maar een sukkel.

When it’s real, Erin Watt €17,99 (De Fontein)

Dealen met een scheiding

Lara en Joeri zitten in groep 8 als hun ouders gaan scheiden. Ze reageren heel verschillend op deze heftige gebeurtenis, maar gelukkig vinden ze steun bij elkaar. En ze hebben een leuke klas, dat helpt.

Mijn vader woont in het tuinhuis, Jacques Vriens €15,50 (Van Holkema & Warendorf)

De meester is verliefd

Mees Kees is stagiair en dat betekent dat hij het meester-zijn nog moet leren. Daar willen de kinderen hem best bij helpen. Als Mees Kees verliefd wordt, weet hij niet wat hij moet doen. Gelukkig zitten er veel experts in de klas!

Mees Kees op de kast, Mirjam Oldenhave €13,99 (Ploegsma)

6x koortsachtige thriller

Winterhuis

Daisy Redmain woont in Charcombe Park met personeel dat haar op haar wenken bedient. Maar er zijn wat minpuntjes: de ex-vrouw van haar man woont vlakbij, en ze heeft het gevoel dat ze in de gaten wordt gehouden…

Winterhuis, Lulu Taylor €17,99 (Boekerij)

Bruiloftsfeest

De spannende opvolger van De jachtpartij. Jules en Will vieren hun bruiloft op een eiland voor de Ierse kust. Als de gasten aankomen, barst een storm los en kan niemand meer van het eiland. Dan wordt er een dode gevonden.

De gastenlijst, Lucy Foley €19,99 (Boekerij)

Gevaarlijke buren

Een buitenwijk van Stockholm lijkt Micke en Bianca de ideale plek voor hun gezin. Jammer dat hun buren van die vreemde types zijn. Dan krijgt Bianca een ernstig ongeluk. Weten de buren er meer van?

Goede buren, Mattias Edvardsson €20,99 (Luitingh Sijthoff)

Wraak

In Chicago gaat het ene woonhuis na het andere in vlammen op. Bij elke brand zijn de slachtoffers bekenden van brandweerman Reed Solliday. Het lijkt wel alsof de brandstichter uit is op persoonlijke wraak…

Tel tot tien, Karen Rose €20,- (De Fontein)

Mama geeft nooit op

Elena doet onderzoek naar een crimineel netwerk dat jongeren ontvoert en hen gruwelijke dingen laat doen. Als Elena’s zoon door deze criminelen wordt ontvoerd, zet ze alles op alles om hem te bevrijden.

Het duistere net, Carmen Mola €21,99 (Xander)

Op onderzoek

Martin en zijn gezin verhuizen naar een oud zomerhuis op een Zweeds eiland. Als hij op het strand zijn 3-

jarige zoon Adam een paar minuten uit het oog verliest, is het jongetje verdwenen. Toeval, of is er meer aan de hand?

Winterwater, Susanne Jansson €20,99 (Cargo)

3x liefde door de maag

Verrukkelijk

In dit boek staan honderd nieuwe recepten en columns van Nigella over eten. Bijvoorbeeld waarom ze dol is op bruin eten en ze niet gelooft

in guilty pleasures. Nigella’s eet- en levenswijsheid sprankelt in elke zin.

Koken, eten, leven, Nigella Lawson €29,99 (Atlas Contact)

Troostrijk

In de winter hebben we behoefte aan comfort food. Dit boek laat zien dat we aan winterkost ook een groene draai kunnen geven. Er staan talloze najaarshoofdgerechten in, heerlijke desserts en verwarmende drankjes.

Comfort food met groente, Welmoed Bezoen en Anker van Warmerdam €32,50 (Nijgh & Van Ditmar)

Voor thuisbakkers

Een boek vol snelle bakrecepten, zodat we tussen de bedrijven door iets lekkers uit de oven kunnen toveren. Met technische opdrachten van Robèrt en recepten van Heel Holland Bakt-winnares Anouk.

Heel Holland Bakt Thuis, Anouk Glaudemans €24,99 (Kosmos)

Winnen!

Vul je gegevens hieronder in. Vergeet niet in het Opmerkingen-veld aan te geven welk boek je graag zou willen winnen. Zonder deze informatie maak je helaas geen kans!