Gijs Staverman maakt verloving bekend met romantisch kiekje

Gijs Staverman heeft zijn vriendin Cher ten huwelijk gevraagd in Las Vegas. De radio-dj is dolgelukkig want Cher zei ‘ja’.

Op Instagram deelt hij een romantisch kiekje waarop de twee elkaar een kus geven. De verlovingsring aan de hand van Cher is duidelijk in beeld. Bij de foto schrijft Gijs: “Ik heb er geen woorden voor. Ze zei ja in Las Vegas.”

Gezin

Gijs en Cher zijn 3 jaar samen. Het stel heeft 2 pleegkinderen en zetten zich veel in voor de pleegzorg.

Bron: Instagram. Beeld: ANP