Foutje: glazenwasser fietst prompt door bezoek Willem-Alexander heen

Woensdag begon voor Herman (50) als een doodnormale werkdag. Maar halverwege kreeg de dag een bijzondere wending. De glazenwasser fietste namelijk – mét enorme ladder – rakelings langs onze koning, zonder dat hij dat zelf doorhad. Al gauw vloog Herman het internet over.

“Mijn telefoon stond roodgloeiend toen de beelden op internet stonden”, laat hij aan RTV Drenthe weten.

Het bezoek van de koning aan het Drentse plaatsje Borger was stilgehouden. Zodoende wist ook Herman niets van de komst van Willem-Alexander af. ’s Middags moest de glazenwasser op de fiets even snel een ladder wegbrengen voor zijn volgende klus in het Drentse Borger. En ja: werk is werk voor Herman. Hij had dan ook maar 1 doel: zo snel mogelijk naar de volgende locatie.