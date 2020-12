Glennis Grace schrijft emotioneel bericht over het afscheid van haar vader

De vader van zangeres Glennis Grace overleed onlangs op 86-jarige leeftijd. Op Instagram deelt Glennis nu een emotioneel bericht waarin ze laat weten dat de familie afscheid heeft genomen.

Dit doet ze met een intieme foto van de kist die gedragen wordt.

Bij de foto schrijft Glennis: “Gisterenmiddag hebben wij voor m’n vader een bijzonder mooi afscheid gehad. Het waren hectische tijden, vooral de afgelopen week. Wij zijn elke dag bij je geweest, lieve papa en hebben tot op het laatst voor je gezorgd. Wat lag je er mooi en vredig bij. Klinkt misschien raar dat ik dit zeg, maar zoals je vaak sliep vooral de laatste tijd.”

Laatste rustplaats

De zangeres laat weten dat de laatste rustplaats van haar vader er eentje is die met zorg is uitgekozen: “In jouw buurtje zoals jij laatst vertelde. Tegenover het Westerpark waar veel voetsporen van jou liggen van de afgelopen 48 jaar. Vlakbij jouw Jordaan en hoe mooi: een plekje precies naast opa en oma! Dat is pas een geschenk uit de hemel.”

Rust zacht

Ze sluit haar bericht af met emotionele woorden aan haar vader: “Loslaten is maar een heel klein stukje want je zit in mijn/ons hart. Een gat, een enorme leegte is er nu ontstaan. Ook al was jij die stille, rustige Ed zoals de meesten jou kenden en zullen blijven herinneren. Niet meer bedenken dat we naar je toe moeten en aan je bed moeten zitten of dingen moeten regelen. Ik zal de gesprekken en het lachen missen, wat we ondanks jouw slechte staat toch nog hebben kunnen doen samen. Rust zacht lieve papa.”

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Glennis Grace (@glennisgrace)

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: RTL Boulevard. Beeld: Brunopress