Glennis Grace blikt terug op een heel bijzondere dag

Het is vandaag precies 25 jaar geleden dat Glennis Grace de Soundmixshow won. Als 16-jarige blies ze iedereen omver met haar vertolking van Whitney Houstons hit ‘One moment in time’.

Het leverde Glennis als 16-jarige tiener een platencontract en haar eerste single I’m gonna be strong op. Daarmee belandde ze in datzelfde jaar – 1994 – nog in de top. Hoewel het dus al 25 jaar geleden is, herinnert de zangeres het zich naar eigen zeggen nog ‘als de dag van gisteren’.

‘Subtiele beker’

Acteur Patrick Martens is vooral razend nieuwsgierig naar wat Glennis met de ‘subtiele beker’ die ze in de wacht sleepte heeft gedaan. Ze geeft eerlijk toe dat die staat te verstoffen op zolder. Maar wat zal het ook: ‘Wel mooi om dit moment weer te zien’, schrijft Patrick. En zo is het maar net. Nostalgie!

Bron: Instagram. Beeld: ANP