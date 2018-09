Glennis Grace door naar de grote finale van America's Got Talent

Ja hoor, ze heeft het gewoon geflikt. Glennis Grace is door naar de finale van America’s Got Talent. De Amerikanen hebben gestemd en gisteravond werd bekendgemaakt wie de meeste stemmen had.

“Ik voel me geweldig! Dank je wel Amerika”, riep de zangeres vannacht toen presentatrice Tyra Banks haar naam noemde. Haar finaleplek heeft de Nederlandse zangeres allemaal te danken aan haar fantastische optreden. Ze zong toen het nummer This Woman’s Work van Maxwell en dat viel buitengewoon in de smaak. Bij de jury, maar ook bij het publiek.

Verdiend

Jurylid Simon Cowell noemde haar optreden zelfs “de beste van de avond”. Volgens hem heeft Glennis de finaleplaats dan ook dik verdiend. “Zonder de twee anderen te kort te willen doen, vind ik dat Amerika op de juiste persoon heeft gestemd”, vertelt Simon gisteren vlak nadat de uitslag bekend werd. “Je hebt dit zo verdiend Glennis, ik ben heel blij voor je.”

Bedankt

Via het twitteraccount van America’s Got Talent heeft Glennis al haar fans in Amerika al bedankt. “Ik ben zo blij om door te gaan naar de finale, dat was mijn goal. Dit betekent alles voor me. Blijf kijken om te zien hoe dit verdergaat. Ik heb geen idee, maar ik heb er heel veel zin in. Nogmaals bedankt”, klinkt het in de video. Glennis is door het dolle heen en ook op haar eigen Instagramaccount bedankt ze Amerika én Nederland.

Platencontract

De grote finale van America’s Got Talent zal plaatsvinden op dinsdag 18 september. In Nederland kan de show dinsdagnacht om 2.00 uur via internet live worden gevolgd. Zoals ook dit keer volgt de uitslag een dag later. Als Glennis de finale wint krijgt ze één miljoen dollar, een platencontract en een optreden in Las Vegas. De Nederlandse zangeres zal in de finale moeten strijden tegen zanger Michael Ketterer, illusionist Shin Lim, stand-up comedian Samuel J. Comroe, acrobatengroep Zurcaroh en de trapeze-act Duo Transcend. Wij zijn benieuwd!

.@GlennisGrace is on CLOUD NINE after getting the final #DunkinSave of the season. ☁️❤️ pic.twitter.com/sVaJ1kwQ3g — America’s Got Talent (@AGT) September 13, 2018

Dit bericht bekijken op Instagram No words🙏🏽💜 Een bericht gedeeld door Glennis Grace (@glennisgrace) op 12 Sep 2018 om 7:29 (PDT)

Bron & beeld: ANP.