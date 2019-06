Glennis Grace deelt foto's van haar nieuwe, grote tatoeages

Glennis Grace heeft 2 nieuwe, grote tatoeages laten zetten. Eentje in haar nek en eentje op haar hand.

Op Instagram deelt ze trots het resultaat.

2 vliegen in 1 klap

“Finaly I got my Rose and butterfly“, schrijft de zangeres bij de kiekjes. Blijkbaar was Glennis al een lange tijd van plan deze 2 tattoos te laten zetten. In haar nek heeft ze een grote, gekleurde roos laten tatoeëren. Maar dat was voor haar nog niet genoeg, want ze heeft tegelijkertijd ook een grote vlinder op haar hand laten zetten.

Vol creaties

Deze nieuwe inktcreaties zijn niet haar eerste tatoeages. De zangeres heeft onder andere al een tattoo op haar onderbeen vlak boven haar enkel, eentje op de binnenkant van haar pols en 3 jaar geleden plaatste ze een foto van een nieuwe tattoo op haar sleutelbeen, met de tekst ‘Have no fear‘. Een jaar geleden ging ze pas echt helemaal los, want toen heeft ze een gigantisch kunstwerk op haar linkerarm laten tatoeëren.

Klik op het pijltje rechts in het midden van de foto om de vlinder te kunnen zien.

Dit bericht bekijken op Instagram Finaly I got my Rose and butterfly🌹 🦋Thank you @kapitanotattoo Een bericht gedeeld door Glennis Grace (@glennisgrace) op 3 Jun 2019 om 10:46 (PDT)

Bron: Instagram. Beeld: ANP