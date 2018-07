Glennis Grace heeft een nieuwe liefde

Zangeres Glennis Grace is niet alleen goed bezig met haar carrière in Amerika, ook in haar liefdesleven heeft ze het geluk gevonden.

Ze is weer verliefd, zo laat ze weten. En wel op Lévy, de 23 jaar jongere man die in haar band speelt

Op straat is ze gespot met een man wat langer haar in een knotje, die aan haar billen zit. Volgens Glennis zijn de media er wat laat bij: ze zijn al zeker een jaar samen. Ze zijn heel gelukkig samen en ze laat weten dat hij in haar bandje speelt. Zo leerden ze elkaar kennen en zo zijn ze steeds verliefder op elkaar geworden. Op 19 juni is Glennis veertig geworden. Ze heeft al een 11-jarige zoon; Anthony.

Bekijk hier de beelden van Glennis en haar liefde.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: RTL Boulevard. Beeld: ANP