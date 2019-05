Glennis Grace (40) wil binnen dit tijdsbestek een kind met vriend Lévy (24)

Glennis Grace (40) is nu ongeveer 2 jaar samen met gitarist Lévy Simon (24) en kan niet wachten om samen met hem kinderen te krijgen. “Ik hoop echt dat het mij gegeven is.”

“Ik heb altijd gezegd dat ik een groot gezin wilde, ik houd van kids”, vertelt de zangeres in een podcast van FunX. “Gelukkig is hij iemand die jong vader wil worden. En hij is gek op familie.”

Niet gelukkig

Ze geeft dan ook toe dat ze hoopt binnen 2 jaar een kind met hem te hebben. “We praten en fantaseren er echt over. Ik hoop echt dat het mij gegund is.” Ongeveer 2 jaar geleden kreeg Glennis een relatie met gitarist Lévy. Ze legt uit dat ze op dat moment in een donkere periode zat. “Alles ging goed. Mijn carrière. Maar persoonlijk ging het stukken minder. Ik was niet gelukkig”, vertelt ze.

Leeftijdsverschil

“Hij was de eerste die me buikpijn gaf van het lachen.” Daarom wist Glennis vanaf het eerste moment al dat hij de ware was voor haar. Al had ze op dat moment geen idee hoe ze dat gingen doen, aangezien hij een stuk jonger is dan haar. “Maar wij tweeën voelden dat hele leeftijdsverschil niet. Nog steeds niet. Ik ben nóg jonger in mijn hoofd dan dat hij is.”

Sterke band

Bovendien kan Lévy het hartstikke goed vinden met haar 12-jarige zoontje Anthony. “Die twee zijn zo sterk samen. Daar ben ik soms zelfs jaloers op”, zegt ze. Dat de band tussen haar vriend en haar zoon goed is, vindt Glennis heel belangrijk. “Anders gaat het gewoon niet.”

Dit bericht bekijken op Instagram Proud🌹#allessio Een bericht gedeeld door Lévy Allessio🤘🏽 (@levysimon) op 20 Sep 2018 om 1:01 (PDT)

Bron: FunX, Telegraaf. Beeld: ANP