Glennis Grace en vriend Lévy uit elkaar

Glennis Grace deelt een verdrietig liefdesnieuwtje op Instagram. Na een relatie van drie jaar hebben Glennis en Lévy Simon besloten uit elkaar te gaan.

“Lieve allemaal, normaal gesproken ben ik niet zo van het delen van mijn privédingen, maar aangezien ik een publiek persoon ben, leek het mij het beste om dit vanuit mijzelf te vertellen”, begint de zangeres in een video op Instagram.

Veel pijn

Ze vertelt dat zij en Lévy sinds twee maanden niet meer bij elkaar zijn. “Ik heb heel erg de tijd moeten nemen om dit naar buiten te brengen”, zegt ze zichtbaar geëmotioneerd. “We zijn helaas uit elkaar en dat doet mij heel erg veel pijn. En hem ook, maar het is voor nu het beste.”

Glennis geeft toe dat ze de relatiebreuk eerst in een verklaring naar buiten wilde brengen, maar na alles wat zij en Lévy samen hebben meegemaakt vond ze dat ‘te onpersoonlijk’. Daarom deelt ze nu een emotionele video op Instagram. Glennis en Lévy waren sinds 2017 een setje.

Stil op social media

“Het voelde in het begin zo kut, dat ik steeds iets stiller werd op social media en mezelf even terugtrok. Maar dan krijg je natuurlijk ook vragen en dat is de reden dat ik het zelf naar buiten wil brengen”, legt ze uit. Glennis vertelt dat ze niet weet wat de toekomst gaat brengen.”Maar voor nu is het heel erg loslaten, want ik ben nog steeds heel erg gek op hem en hij ook op mij. Er zijn geen rare dingen gebeurd.”

Glennis zegt dat het een proces is waar je doorheen moet. “Helemaal wanneer je vol voor iemand bent gegaan en het uiteindelijk toch niet blijkt te lukken. Voor nu gaan we in ieder geval als vrienden uit elkaar.”

Dit bericht bekijken op Instagram Houden van is soms ook loslaten….🥺 Een bericht gedeeld door Glennis Grace (@glennisgrace) op 23 Okt 2020 om 10:41 (PDT)

Bron: Instagram. Beeld: Brunopress