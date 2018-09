Glennis Grace doet alle monden openvallen in ‘America’s Got Talent’

Steek die maar in je zak, Glennis! Want ook gisteren was haar optreden weer een denderend succes tijdens de halve finale van America’s Got Talent. De Amsterdamse deed het zelfs zó goed, dat ze een staande ovatie kreeg van de jury.

Tijdens de live-uitzending van het Amerikaanse programma zong ze This Woman’s Work van Maxwell. En dat viel buitengewoon in de smaak. Jurylid Simon Conwell noemde het optreden van de 40-jarige Glennis namelijk zelfs “het beste deze avond”. En dat terwijl ze het op moest nemen tegen onder meer een groot koor, een comedienne, een band en vier andere zangtalenten.

Perfectie

Jurylid Mel B kon enkel maar “yes yes yes” roepen na Glennis’s perfomance en collega Howie Mandel twitterde direct: “Dit was perfectie.” Maar of het genoeg was om een plekje in de finale te bemachtigen, weet ze nog niet. Dat wordt namelijk de volgende nacht (Nederlandse tijd) bekend.

Stemmen

En dat heeft alles te maken met het aantal stemmen dat de Amerikanen Glennis geven. Wint de powerzangeres de finale, krijgt ze een miljoen dollar, een platencontract en een optreden in Las Vegas. Maar daarvoor moet ze eerst nog de vijf andere finalisten verslaan die zich vorige week al plaatsten: een zanger, een illusionist, een stand-up comedian en een acrobatengroep.

Maar daar lijkt iedereen volle vertrouwen in te hebben. Zo twitterde de officiële pagina van America’s Got Talent: “Je mond zal openvallen tot de grond na het zien van Glennis Grace’s perfromance van Woman’s Work van Maxwell.”

Your jaw is going to be on the floor after this @GlennisGrace performance of “Woman’s Work” by @_MAXWELL_. #AGT pic.twitter.com/KpH7H9H2nu — America’s Got Talent (@AGT) 12 september 2018

En ook de stemmen lijken al binnen te stromen voor Glennis.

goodnight vote for @GlennisGrace 💛 — Emily (@Astridsmyhero) 12 september 2018

@GlennisGrace way to go . You were the first performance that I gave a 10 — Aaron C. (@windowslinuxguy) 12 september 2018

Wow you better vote for her. — Vicki Barbolak (@VickiBarbolak) 12 september 2018

