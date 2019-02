Glennis Grace gaat voor een héél nieuw kapsel: ze is blond

Voor de optredens van de Ladies of soul besloot Glennis Grace haar kapsel rigoureus te veranderen. De brunette is namelijk plotseling voor een blonde coupe gegaan.

Op 15 en 16 februari stond Glennis samen met Edsilia Rombley, Berget Lewis en Candy Dulfer met een swingende show in de Ziggo Dome. Voor deze twee speciale avonden van de Ladies of soul heeft Glennis groots uitgepakt. Ze is naar de kapper geweest en heeft gekozen voor een hele opvallende haarkleur.

Heel anders

Op haar Instagram deelt ze wat foto’s van de optredens afgelopen weekend. Het is even een paar keer goed kijken, want Glennis ziet er ineens heel anders uit met die blonde lokken. Maar wat staat dit kapsel haar goed zeg!

Dit bericht bekijken op Instagram ❤️❤️❤️❤️ Een bericht gedeeld door Glennis Grace (@glennisgrace) op 15 Feb 2019 om 4:16 (PST)

Bron: Instagram. Beeld: ANP