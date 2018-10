Glennis Grace verklapt in 'DWDD' wat ze van plan is in Amerika

Glennis Grace zat vanavond aan tafel bij Matthijs van Nieuwkerk in ‘De Wereld Draait Door’ om te praten over haar avontuur in Amerika, haar nieuwe plannen in Nederland én over haar plannen in het buitenland.

Glennis blikte met Matthijs en Marc-Marie terug op haar deelname aan America’s Got Talent en de steun die ze daarbij kreeg van haar Nederlandse fans. Glennis vertelt in het gesprek dat ze volgende maand weer terug gaat naar Amerika om daar te praten met de mensen “die met haar willen praten.” Matthijs is natuurlijk meteen erg nieuwsgierig wie deze mensen dan zijn en Glennis geeft vervolgens aan dat dit mensen zijn die nummers voor haar willen maken, mensen die willen dat ze komt optreden en mensen van platenmaatschappijen.

Las Vegas

Er komt dus een spannende tijd aan voor Glennis waarin ze zal moeten kiezen wat ze wil gaan doen in Amerika. Maar daar heeft ze al een heel goed beeld van. Wanneer Matthijs begint over een grote Whitney Houston-show in Las Vegas in “een groot hotel”, geeft Glennis aan dat ze er inderdaad aan denkt om hiermee te gaan starten in Amerika. Meer kan ze daar nog niet over zeggen. Waar ze het wel over wil hebben, is dat ze vrijdag 6 september 2019 in Ahoy in Rotterdam staat met opnieuw haar veelgeprezen eerbetoon aan Whitney Houston. Kaarten voor dit concert zijn vanaf vandaag verkrijgbaar.

Dit bericht bekijken op Instagram Surprise! 💜 #happy #me #thankful Een bericht gedeeld door Glennis Grace (@glennisgrace) op 12 Okt 2018 om 10:17 (PDT)

Beeld: ANP.