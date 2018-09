Glennis Grace geeft 'sensationeel' optreden in finale America's Got Talent

Glennis Grace stond afgelopen nacht in de eerste finaleshow van ‘America’s Got Talent’. De Nederlandse zangeres zong het nummer ‘Run’ van Snow Patrol en kreeg daarmee niet alleen het publiek, maar ook de jury overeind.

Een staande ovatie van Simon Cowell, Mel B, Heidi Klum en Howie Mandel volgde nadat ze een loepzuivere uitvoering van het lied ten gehore had gebracht. Jurylid Simon Cowell noemde haar optreden “sensationeel”, Heidi Klum vond Glennis “flawless” en Mel B zei: “Jij kan echt zingen!”. Howie Mandel voegde daaraan toe: “Ik weet dat je al een grote carrière hebt in Nederland, maar dit podium geeft jou toegang tot de rest van de wereld. Ik vond het geweldig!”

Supertrots

In het filmpje voorafgaand aan haar performance benadrukte Glennis haar blijdschap om in de finale te mogen staan. “Voor mij is zingen als ademen, dus dit is echt geweldig om mee te maken. Buiten het podium ben ik vooral moeder van Anthony. Zonder zijn steun zou ik hier niet staan, hij is supertrots op me. Dit is mijn moment en ik wil winnen voor hem.”

Bekijk hier het hele optreden:

Krachtige uitvoering

Het toonaangevende Amerikaanse muziektijdschrift Billboard heeft zich lovend uitgelaten over het optreden van Glennis Grace in de finale van America’s Got Talent. Het magazine schrijft: “Glennis Grace heeft de gave om zich elke keer opnieuw te verbeteren als ze optreedt bij America’s Got Talent. Bij het eerste deel van de finale pakte ze haar moment. De geboren Nederlandse zangeres blies alles en iedereen omver met haar krachtige uitvoering van Snow Patrol’s hit Run uit 2003, dat later gezongen is door Leona Lewis.”

Bewijzen

Zelf reageert Glennis Grace opgelucht na haar optreden in de finale van America’s Got Talent. “Mensen zeggen me ‘je raakt hier aan gewend’, maar ik raak hier nooit aan gewend. Elke keer moet je jezelf weer bewijzen”, zegt de zangeres tegen Erik Mouthaan van RTL Nieuws.

De winnaar van het 13e seizoen van America’s Got Talent wordt woensdag bekendgemaakt, nadat de finalisten nog een keer hebben opgetreden.

Bron en beeld: ANP.