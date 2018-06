Glennis Grace blaast jury America's Got Talent omver met liedje van Whitney Houston

Het is zo’n beetje onmogelijk om het zuurste jurylid ter wereld een glimlach te ontlokken, en toch is juist dat de Nederlandse zangeres Glennis Grace gelukt. Ze ging met vlag en wimpel door naar de volgende ronde.

Hoe we jurylid Simon Cowell normaal gesproken zien?

Zo.



En zo.



En zo.



En zo.

Verpletterend

Maar toen verscheen het Nederlandse supertalent Glennis Grace (40) ten tonele bij de grootste talentenshow ter wereld. En deed een verpletterende auditie die zelfs de bittere, eeuwig sceptische Simon Cowell steil achterover deed slaan.

En toen keek ‘ie ineens zo:

Na haar vertolking van Whitney Houstons klassieker Run To You was Simon even sprakeloos, maar sprak vervolgens de legendarische woorden: “Je ziet er geweldig uit. Je klinkt fantastisch. Het voelt alsof ik al naar een ster kijk, als ik eerlijk ben. Ik ben blij dat je gekomen bent.”

Glennis was (uiteraard) bijna in tranen. De auditie in z’n geheel:



Vier keer ‘ja’ van de jury betekent dat Glennis door is. Wat zou ze volgende keer gaan zingen..?

De leukste artikelen van Libelle ontvangen in je mailbox? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron en beeld: YouTube.