Hoera: Glennis Grace deelt cadeautjes uit op haar eigen verjaardag

Woensdag mag Glennis Grace alweer 41 kaarsjes uitblazen. Om dat te vieren heeft de zangeres een bijzondere actie op poten gezet. Want in plaats van cadeautjes te ontvangen, geeft ze zélf cadeautjes weg aan haar fans.

Glennis Grace laat haar verjaardag niet zomaar voorbij gaan. Ze plaatst dan ook een video van zichzelf op Facebook, om even stil te staan bij deze belangrijke dag.

Verrassing Glennis Grace

Terwijl je op je eigen verjaardag eigenlijk cadeautjes hoort te krijgen, besluit de zangers het over een andere boeg te gooien. Want bij de video schrijft de zangeres dat ze 4 van haar volgers blij mag maken met kaartjes voor haar Whitney Tribute-concerten.

Bijzondere winactie

De jarige Glennis schrijft: “HBD to me! Én om dat te vieren mag ik 2×2 Golden Circle tickets weggeven voor mijn Whitney Tribute concerten op 6 en 8 september in Rotterdam Ahoy. Het enige wat je moet doen is degene taggen met wie je wilt komen en dit bericht delen. Succes!”

Bron: Shownieuws. Beeld: ANP