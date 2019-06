Leuk: Glennis Grace gaat iemand verrassen op zijn of haar bruiloft (en dat kun jíj zijn)

Ga je 29 juni trouwen en heb je altijd al gedroomd van een optreden van Glennis Grace op je bruiloft? Het kan zomaar gebeuren, want Glennis gaat wedding crashen.

Mensen die 29 juni gaan trouwen kunnen zich opgegeven en maken kans op een wedding crash van Glennis, waarbij ze een paar liefdesnummers van Whitney Houston zal zingen, waaronder natuurlijk het bekendste nummer I will always love you.

Advertentie

Iconisch nummer

Dit wereldberoemde nummer bestaat deze week precies 45 jaar en is een van de meest iconische liefdesliedjes ooit gemaakt. Bovendien wordt dit nummer regelmatig gedraaid op bruiloften.

Winnen

De winactie is een ludiek initiatief van Glennis ter promotie van haar concertreeks Whitney – A tribute by Glennis Grace. Dus ben of ken je iemand die trouwt op 29 juni, geef je dan op via whitneytribute.nl en wie weet komt Glennis even langs. Het winnende bruidspaar wordt op 29 juni verrast.

Ken je niemand die gaat trouwen en wil je zelf gewoon genieten van alle klassiekers van Whitney Houston gezongen door Glennis Grace? Bestel dan nu via Libelle tickets voor Whitney – A Tribute by Glennis Grace voor 6 of 8 september 2019 in Ahoy Rotterdam.

Whitney - A tribute by Glennis Grace vanaf €35,-

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Beeld: ANP