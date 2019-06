Glennis Grace verrast bruid en bruidegom met 'I Will Always Love You'

Het zal je maar gebeuren: ben je met je vrienden en familie aan het vieren dat je net getrouwd bent, komt Glennis Grace opeens je wedding crashen.

Het overkwam het kersverse bruidspaar Tamara en Hans.

Advertentie

I Will Always Love You

Afgelopen zaterdag reisde Glennis Grace af naar ’s Graveland, om het lied I Will Always Love You van Whitney Houston te zingen op de bruiloft van Tamara en Hans, die van niks wisten. In aanloop naar haar concertreeks Whitney – A tribute by Glennis Grace op 6 en 8 september, zoekt Glennis namelijk een aantal momenten en gelegenheden waar de muziek van Whitney Houston voor blijvende herinneringen zorgt. Wat een verrassing voor het bruidspaar!

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

Bron: Instagram. Beeld: ANP, Instagram