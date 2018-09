Glennis Grace wint America's got Talent niet, maar BN'ers zijn razend trots

Glennis Grace zag de winst van ‘America’s got Talent’ aan haar neus voorbijgaan naar de Canadees-Amerikaanse magiër Shin Lim. Ze zat niet bij de laatste vijf finalisten.

En hoe je het ook went of keert: dat is toch een beetje een teleurstelling. Toch zit Glennis allesbehalve bij de pakken neer. Ze vertelt aan RTL Boulevard dat ze van plan is op tournee te gaan door Amerika. Maar: “Eerst wil ik thuis boerenkool eten.”

Verloren of niet, in Nederland zijn we apetrots op Glennis. Aan de steun lag het dan ook niet: heel bekend Nederland wenste haar massaal succes en stak de zangeres een hart onder de riem toen duidelijk werd dat ze niet ging winnen.

Bron: RTL Boulevard. Beeld: Instagram, Brunopress.