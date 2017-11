Zangeres Glennis Grace kiest voor een nieuwe look mét blond haar

Glennis Grace kennen we zeker allemaal van haar prachtige nummer en die dijk van een stem, waarmee ze gezegend is.

Nu ziet ze er helemaal niet meer uit zoals we haar kennen. Want de brunette is plotseling voor een blonde coupe gegaan, zo blijkt.

Kijk nou eens

Op haar Instagramaccount laat ze zien hoe blond ze nu is. Wát een verschil met haar donkere lokken en wat staat het haar prachtig.

Zo zag ze er niet lang geleden nog uit:

En dit is Glennis nu:

Bron: Instagram. Beeld: ANP