Goed nieuws: toch nieuw seizoen ‘Boer zoekt vrouw’ in de maak

Aan het einde van de zomer had Yvon Jaspers slecht nieuws: er komt voorlopig geen nieuw seizoen van Boer zoekt vrouw. Een paar maanden later zijn de plannen gewijzigd: vrijgezelle boer(innen) kunnen zich opgeven voor een nieuwe serie.

Eind augustus zag Yvon Jaspers het niet zo positief in. Op de website van het programma zei zij toen over een nieuw seizoen: “Daar hopen wij allemaal op. Maar zoals voor iedereen is het ook voor ons afwachten hoe corona zich ontwikkelt. Het enige doel van Boer zoekt Vrouw is precies wat nu niet toegestaan is. Het verminderen van de 1,5 meter…”

Nieuw seizoen Boer zoekt vrouw

In een paar maanden kan er veel veranderen, want het lijkt erop dat de programmamakers toch een manier hebben gevonden om een coronaproof seizoen te gaan maken of héél veel vertrouwen hebben in het vaccin. Deze week kwam er op de website van het programma namelijk een nieuwe oproep online voor vrijgezelle boeren en boerinnen die op zoek zijn naar de ware liefde en daar wel wat hulp bij kunnen gebruiken. Gaan we binnenkort dan toch weer speeddaten? Wij kunnen niet wachten…

Bron en beeld: KRO-NCRV/Linelle Deunk