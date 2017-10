Tóch goed nieuws voor 'Boer Zoekt Vrouw'-fans

We waren een beetje teleurgesteld toen Yvon Jaspers vorige week bekend maakte dat er binnenkort geen nieuw seizoen ‘Boer Zoekt Vrouw’ te zien is, maar nu heeft de KRO-NCRV toch goed nieuws.

Naar aanleiding van die uitspraak van Yvon Jaspers ontstonden er meteen geruchten dat er dit seizoen helemaal geen nieuw seizoen ‘Boer Zoekt Vrouw’ komt, maar dat blijkt niet helemaal waar te zijn.

De omroep stelt de kijkers gerust en meldt in Metro: “Er komt gewoon een nieuwe serie. Het is ook nooit een discussie geweest of er een nieuw seizoen komt. Het 10e seizoen komt er sowieso. Er is alleen nog geen exacte startdatum, dat is het enige. Maar dat is altijd zo. We hebben nooit elk najaar een Boer Zoekt Vrouw-serie.” We moeten dus nog even geduld hebben, maar de boeren worden volgens de omroep in elk geval in 2017 voorgesteld.

Bron: Mediacourant.nl. Beeld: KRO-NCRV.