Goed nieuws voor alle fans van 'Beau five days inside'

Het eerste seizoen van Beau five days inside viel vorig jaar zo goed in de smaak bij de kijkers, dat het programma gelijk werd bekroond met de Gouden Televizier-Ring. En er is opnieuw goed nieuws voor alle fans.

De succesvolle documentaireserie keert terug op de buis en de nieuwe afleveringen worden al heel snel uitgezonden.

Presentator Beau van Erven Dorens gaat ook in het 2e seizoen op bezoek bij instellingen waar je normaal gesproken niet zomaar naar binnen mag. Hij gaat 5 dagen meedraaien om erachter te komen hoe het is om te leven of te werken in bijvoorbeeld een hospice, TBS-kliniek, brandwondencentrum, gevangenis of revalidatiekliniek.

Heftige beelden

Overdag wordt hij gevolgd door een cameraploeg, maar ’s avonds en ’s nachts filmt hij zelf en dat kan soms heftige beelden opleveren. “Door 24 uur per dag in de instelling te blijven heb ik het idee dat ik heel dicht bij de mensen ben gekomen. Vaak zo dichtbij dat ik soms niet wist wat ik met mezelf en mijn emoties aan moest”, vertelde Beau eerder over het programma op de website van RTL.

De tweede reeks van Beau five days inside bestaat uit 8 afleveringen. Fans hoeven niet lang te wachten, want de eerste aflevering is dinsdag 26 maart al op RTL4 te zien. Op Instagram geeft Beau alvast een voorproefje.

Bron: AD. Beeld: ANP