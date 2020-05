Heel goed nieuws voor alle fans van ‘GTST...

Vanwege het coronavirus moesten de opnames van GTST stoppen, waardoor de zomercliffhanger al eerder wordt uitgezonden. Maar wat betekent dat voor de toekomst van de populaire soap?

Fans hoeven zich niet druk te maken, want in een interview met De Volkskrant vertelt RTL-zenderbaas Peter van de Vorst dat GTST gewoon doorgaat.

Moed

“Goede tijden is al 30 jaar een instituut. Er is me veel aan gelegen dat overeind te houden”, legt hij uit. Ook al heeft de huidige coronacrisis ervoor gezorgd dat de opnames tijdelijk stil kwamen te liggen, Peter houdt de moed erin. “Het lukt gewoon op dit moment”, zegt hij. De zenderbaas durft zelfs al een kleine blik naar de verre toekomst te doen. “We gaan door. Ik ga er zelfs van uit dat we over 10 jaar het 40-jarig bestaan vieren.”

4 keer per week

Wel draait Peter ook na de zomercliffhanger het aantal afleveringen terug van 5 naar 4 per week. “Dat was een tijdelijke ingreep, om de serie uit te smeren tijdens de opnamestop, maar dat blijft zo”, legt hij uit. “Veel kijkers met jonge kinderen vinden het fijn dat het amusement op vrijdag, The Voice, nu al om acht uur begint op RTL4. Voor ons is het ook een goede manier om kosten te besparen. Reclame-inkomsten zijn fors gedaald, door corona.’

De opnames worden in juni weer opgepakt, maar wel coronaproof. En dat betekent dat er de komende tijd heel wat zal veranderen in Meerdijk.

Kijkcijfers

In september had de soap een kleine dip. De kijkcijfers daalden en op een gegeven moment trok de serie iedere dag minder dan 750.000 kijkers. Gelukkig gaat het nu een stuk beter. De afgelopen weken lag de teller op 950 duizend kijkers. Waarschijnlijk doordat veel kijkers nu thuis aan de tv gekluisterd zitten.

Bron: De Volkskrant. Beeld: RTL