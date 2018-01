Goed nieuws voor alle fans van 'De Luizenmoeder'

De derde aflevering van ‘De Luizenmoeder’ werd gisteravond door 2,4 miljoen mensen bekeken. De serie is een echte hit en dit goede nieuws kon dan ook niet uitblijven. En dat vinden wij niet raar. Dat vinden wij allemaal maar heel bijzonder.

Er is namelijk goed nieuws: het is zo goed als zeker dat er een tweede seizoen van ‘De Luizenmoeder’ komt. Althans, dat meldt een van de acteurs Henry van Loon vanochtend op de radio. “Dit kan natuurlijk niet als een nachtkaars uitgaan. Dus ga er maar vanuit: een tweede seizoen De Luizenmoeder komt er”, zei hij vanmorgen in de ochtendshow op Radio 10. Hopelijk wordt dit nieuws binnenkort bevestigd.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Flaironline.nl. Beeld: AVROTROS.