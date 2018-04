Goed nieuws voor fans van Beau's 'Five days inside'

Gisteravond was alweer de laatste aflevering van het ontzettend populaire ‘Five days inside’ met presentator Beau van Erven Dorens. Zijn bezoek aan het Brandwondencentrum van het Maasstad Ziekenhuis trok bijna 1,1 miljoen kijkers.

Eerder ging Beau de Amsterdamse straten op met daklozen, voor deze inside-reeks liet hij zich 5 dagen opsluiten in een gesloten instelling. Zo logeerde hij in een hospice, TBS-kliniek, een jeugdgevangenis, wooninstelling voor gehandicapten en nu dus het brandwondencentrum.

De emotionele Beau hield het bijna in geen enkele aflevering droog, uiteraard ook in deze aflevering niet, en dat zorgde op RTL voor giga kijkcijfers. Deze week maar liefst 1,08 miljoen, vorige week nog 920.000. En dat snappen we wel, want Beau is helemaal zichzelf én geeft een goed beeld van hoe het eraan toegaat op plekken waar je normaal gesproken niet binnen kunt kijken.

Kom maar door met dat 2e seizoen

Nu is er goed nieuws voor de fans: als het aan Beau van Erven Dorens ligt, komt er een tweede reeks en met zoveel kijkers móét RTL wel akkoord gaan, toch? Het bewijs:

Dank voor alle reacties. En dank voor het vertrouwen van de instellingen en betrokkenen. De afleveringen zijn nu op, maar we komen vast terug. X Beau #bfdi #beaufivedaysinside #rtl4 — Beau v Erven Dorens (@BeauvanED) April 3, 2018

