Goed nieuws voor Fred van Leer: "Ik kan jullie niet vertellen hoe blij ik ben"

Het was een heftig jaar voor Fred van Leer. De stylist moest vanwege een hardnekkige en gevaarlijke bacterie meerdere keren geopereerd worden aan zijn schouder. Maar Fred heeft nu eindelijk goed nieuws gekregen.

“Na 6 weken mag ik morgen eindelijk weer op het podium staan”, schrijft hij enthousiast op Instagram bij een foto van hem op hakken op het podium.

Sterk en fit

Door de heftige operaties moest Fred keer op keer fans teleurstellen door meerdere voorstellingen van zijn theatershow Leer van Fred te annuleren. Gelukkig gaat het nu een stuk beter. Hij kan dan ook niet wachten om het podium van het theater in Leiden te beklimmen. “Ik kan jullie niet vertellen hoe blij ik ben! Ik voel me sterk en fit. Al ben ik nog lang niet waar ik moet zijn, maar dat gaat goed komen! Dus Leiden, ik ben klaar voor jullie.”

Mooie Kerst

Even leek het erop dat de stylist meerdere weken in ziekenhuis moest liggen en dus zelfs de feestdagen daar moest doorbrengen. Maar gelukkig mocht Fred net op tijd naar huis van de artsen. Op Instagram liet hij weten dat hij een hele fijne kerst heeft gehad met zijn dierbaren. “Het was de mooiste kerst ooit met de liefste vrienden om mij heen! Met een hart vol liefde stap ik volgende week het nieuwe jaar in.”

Bron: Instagram. Beeld: Brunopress