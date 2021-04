Goed nieuws voor Ruud de Wild: “De gevreesde ‘k’ is weg”

Ruud de Wild (51) heeft dinsdag goed nieuws gekregen over zijn gezondheid. Op Instagram vertelt de radio-dj dat zijn ontstekingswaarden zijn gedaald en de kanker weg is.

“De gevreesde ‘k’ is weg”, zegt Olcay Gulsen (40) in een video op Instagram. Ruud de Wild vertelt in de video dat hij goed nieuws heeft gekregen over zijn ontstekingswaarden, maar dat hij het nog wel spannend vindt om te zeggen dat de kanker weg is: “Dat betekent dat ik weer gezonder ben. (…) Ik vind het nog wel eng, maar ik ben ook heel blij”, zei hij. Olcay durft al wat enthousiaster te zijn: “Dit is het allerbeste nieuws wat ik kan krijgen”, schrijft ze.

Darmoperatie Ruud de Wild

De Wild maakte vorige maand bekend dat hij darmkanker had. Hij onderging een succesvolle darmoperatie en mocht al snel weer naar huis, maar werd kort daarna opnieuw opgenomen vanwege complicaties. Na de tweede operatie moest hij nog een aantal dagen in het ziekenhuis blijven, maar nu is hij gelukkig weer thuis en kreeg hij goed nieuws.

Bron: Nu.nl. Beeld: Brenda van Leeuwen.