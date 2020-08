Kabinet onthult héél goed Prinsjesdag-nieuws voor zorgpersoneel

Wegens het heersende coronavirus steeg niet alleen de werkdruk voor het zorgpersoneel, maar ook het ontzag en respect dat ze krijgen. Ben jij zo’n harde werker uit de zorg? Dan hebben we goed nieuws. Want het kabinet maakt bekend dat je ook in 2021 een incidentele bonus te wachten staat.

Met Prinsjesdag wordt er hiervoor wederom een bedrag vrijgemaakt, meldt het AD donderdagmiddag.

Door het coronavirus is de werkdruk voor het Nederlandse – en buitenlandse – zorgpersoneel aanzienlijk gestegen. Er werden geregeld overuren gedraaid en de werkomstandigheden waren niet altijd optimaal. Ook was het risico van het uitoefenen van het vak wegens besmettingsgevaar groot. Daarom kregen alle zorgmedewerkers dit jaar al een bonus van 1000 euro, wegens hun bijdrage aan de strijd tegen het virus.

Bonus

Maar nu wordt er nog meer geld beschikbaar gesteld voor de helden uit de zorg. Het gaat om een eenmalige extra bonus van 500 euro, die opgeteld wordt bij de eerder uitgekeerde bonus voor alle medewerkers in de zorg. Maar dat is nog niet alles, want ook de werkdruk moet flink verlaagd worden in 2021, meldt het kabinet.

Werkdruk verlagen

Hiervoor komt een dikke 100 miljoen euro extra beschikbaar in de begroting van het ministerie van Volksgezondheid, om deze werkdrukverlaging in de zorgsector te kunnen bewerkstelligen. Toch is er ook een lichte teleurstelling in de berichtgeving te lezen, want aan het lage startsalaris in de zorg kan op de korte termijn nog niets veranderd worden. Of dit in de toekomst wel zal kunnen gebeuren, is dan ook nog onduidelijk.

Bron: AD. Beeld: iStock