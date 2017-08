Ouders begrijpen niet dat dit goede antwoord van hun kind fout wordt gerekend

Het antwoord dat een basisschoolleerling gaf op een rekentoets zorgt voor verbazing bij de ouders.

Het kind gaf namelijk het goede antwoord op een rekensom en tóch werd het afgekeurd.

Andersom

De vraag was namelijk wat 5×3 is. Het kind antwoordde met ’15’ en berekende het zo: 5x5x5. Maar dat vond de docent niet goed. Volgens de docent had het kind moeten antwoorden met: 3x3x3x3x3 en daarom wordt er een punt afgetrokken. De ouders kunnen het niet geloven als ze de toets te zien krijgen. Of het kind de punten na de ophef alsnog heeft gekregen, is niet bekend.

Bron: Good Housekeeping. Beeld: Imgur