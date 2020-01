Dit is het goede voornemen van Kate Middleton

Na een onrustig 2019 zijn de Britse royals ook toe aan nieuw fris jaar. Kate Middleton heeft dit jaar ook een goed voornemen: meer tijd met familie doorbrengen.

Het hoogtepunt van 2019 was natuurlijk de geboorte van de kleine Archie. Prins George, prinses Charlotte en prins Louis blijken ook een groot fan te zijn van hun kleine neefje. Een bron vertelde aan Us Weekly dat Kate dit jaar daarom meer tijd met familie door wil brengen zodat de kleintjes meer met elkaar kunnen spelen.

Broers

Dit jaar vertelde prins Harry in een interview dat hij en zijn broer William niet meer zo close zijn als ze eerst waren. “We zijn broers en zullen altijd broers blijven”, zei hij daar toen over. Wie weet kan schoonzus Kate er met haar ‘playdates’ voor zorgen dat de 2 weer wat vaker bij elkaar over de vloer komen.