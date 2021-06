Goedele Liekens (58) heeft spijt dat ze te laat naar de huisarts is gegaan met een vreemd huidplekje. Dat plekje bleek later huidkanker te zijn.

Achteraf gezien vindt ze dat ze te laks is geweest.

In het Belgische radioprogramma De Zevende Dag vertelt de Belgische seksuologe dat ze zichzelf een hoop ellende had kunnen besparen als ze eerder naar de dokter was gegaan.

Te laat naar de dokter

Zo laat ze weten: “Bij mij gingen echt alle alarmbellen tegelijkertijd. Maar ik dacht: goh ja, ik ga daar weleens mee naar de dokter. En dat is natuurlijk heel dom, want daardoor ben ik in stadium 3 terechtgekomen. Dus waren er uitzaaiingen in de lymfe. Was ik er sneller bij geweest dan was al die ellende me bespaard gebleven.”

Insmeren

Dat is niet het enige dat ze anders had willen doen, nu ze erop terugkijkt. Ook smeerde ze zich vroeger niet altijd in met zonnebrandcrème als de zon scheen: “Ik heb mezelf nooit beschouwd als risico. Ik werd al bruin als het weerbericht goed was.” Inmiddels weet ze wel beter: “Ik zeg nu tegen mijn kinderen: zorg dat je die staaltjes zonnecrème die bij apothekers liggen, altijd in je handtas hebt zitten.”

Kankervrij

November 2020 maakte Goedele Liekens – die we kennen als Vlaamse seksuologe en tv-persoonlijkheid maar in België ook in de politiek actief is – bekend dat er bij haar huidkanker was geconstateerd. Inmiddels is ze kankervrij verklaard en mag ze met de behandelingen stoppen: “Maar ik weet nooit of ik nu echt kankervrij ben, of het gewoon een pauze is in de kanker. Maar dat die behandeling is weggevallen, is al erg goed”, aldus een opgeluchte Goedele.

Dokter Rutger: 8 tips om huidkanker te voorkomen

