Goedele Liekens (57) deelt heftig nieuws over haar gezondheid: “Ik heb huidkanker”

Wat een verschrikkelijk nieuws voor Goedele Liekens. Op Facebook vertelt de presentatrice dat ze is gediagnosticeerd met huidkanker, een melanoom. Ze laat ook weten dat het behandelbaar is, maar dat ze wel een stapje terug doet uit de media en politiek.

In de Facebook-post vertelt Goedele dat ze een tijdje terug een rare vlek heeft laten weghalen. “Die vlek werd onmiddellijk weggehaald. Toen dat niet voldoende bleek, kwam er een operatie om het ding flink diep uit te snijden. Helaas te laat: de kankercellen hadden zich een weg ìn mijn lichaam gevonden en zaten reeds in de klieren. Vandaar ligt de weg naar verdere uitzaaiingen natuurlijk open. ‘Eens een melanoom binnen zit, maakt die rare sprongen’, zei de oncoloog.”

Behandelbaar

De seksuoloog laat verder weten dat ze geluk heeft omdat het behandelbaar is. Toch heeft ze goede en minder goede dagen. “Er zijn goede dagen waarop ik vrolijk en energiek leef alsof er niets aan de hand is”, vervolgt ze. “Dan forceer ik me om te genieten nu het kan. Er zijn slechte dagen waarop de bijwerkingen van die behandeling me doodmoe, misselijk en ziek maken. Halverwege de trap moeten stoppen eer je boven in je bed gekropen raakt, slap en koortsig in de zetel verward. Lotgenoten kennen het.”