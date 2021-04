Begin november 2020 deelde Goedele Liekens (58) heftig nieuws over haar gezondheid. De seksuologe had een paar maanden daarvoor operatief een vlek weg laten halen. Het bleek om een melanoom te gaan, die al was uitgezaaid naar haar klieren. Nu vertelt ze openhartig over haar strijd tegen huidkanker.

De Vlaamse laat aan Linda. weten nooit bang te zijn geweest de strijd te verliezen.

Uitgezaaide kanker

Lang dacht Goedele Liekens dat het allemaal wel meeviel. Maar pas toen de arts vertelde dat de kanker uitgezaaid was naar haar lymfeklieren, zag ze de ernst van de zaak in. “Ik ging er vanuit dat ze alles wel weg konden snijden, maar ze kwamen erachter dat het al heel diep zat. Het bleek uiteindelijk uitgezaaid naar mijn lymfeklieren. Dat was niet zo’n leuke boodschap”, aldus de seksuologe aan het tijdschrift.