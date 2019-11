Vermiste Goiia (13) uit Den Haag 'in goede gezondheid aangetroffen'

De 13-jarige Goiia uit Den Haag is in goede gezondheid aangetroffen, laat de politie weten. Het meisje werd sinds woensdagmiddag vermist.

Op Twitter bedankt de politie iedereen voor het meedenken en meekijken:

De vermiste Goiia is zojuist in goede gezondheid aangetroffen. Het 13-jarige meisje werd sinds woensdag 13 november vermist. Wij willen iedereen bedanken voor het meedenken en meekijken. @PolZuiderpark — Politie Den Haag eo (@POL_DenHaag) November 15, 2019

Onduidelijk wat er is gebeurd

Ook haar vader Luciano Areseni wil iedereen die heeft geholpen. “Dankjewel, dankjewel”, reageert hij aan de telefoon tegen RTL Nieuws. “Ik werd net gebeld door een agent. Ik ben zo blij, zo opgelucht. Ik heb niet gegeten of geslapen de afgelopen dagen.” Wat er met zijn dochter gebeurd is, weet Luciano niet. “Dat heeft de politie niet verteld. Maar het gaat erom dat ze gezond is en dat ik haar straks weer kan zien en in de armen kan sluiten.”

Op weg naar huis

Goiia fietste woensdagmiddag met een vriendinnetje vanuit school naar huis. De meiden namen op de Laakkade in Den Haag afscheid van elkaar, waarna ze allebei een andere kant op vertrokken. Van Goiia ontbrak sindsdien ieder spoor.

De politie stuurde in de hoop Goiia snel te vinden een Vermist Kind Alert-uit. Zo’n alert wordt verstuurd wanneer de politie zich ernstig zorgen maakt over de welzijn van een kind.

Bron & beeld: Politie