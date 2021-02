Golden Earring gitarist George Kooymans (72) ernstig ziek

De manager van Golden Earring heeft aan De Telegraaf laten weten dat gitarist George Kooymans (72) ernstig ziek is en dat hij niet meer kan optreden.

De manager Rob Gerritsen wilde eigenlijk niet vertellen wat er precies aan de hand is en hij wilde geen uitspraken doen over de toekomst van Golden Earring. “George is te ziek om nog te spelen en dat zou kunnen betekenen dat de band ophoudt te bestaan. Maar daarover is nog geen definitief besluit genomen.” Woensdagavond zijn de bandleden bij elkaar gekomen.

Advertentie

ALS

Aan het AD heeft Kooymans laten weten dat hij ALS heeft. Dit is een is een snel progressieve aandoening die gekenmerkt wordt door zwakte van de spieren. “We hadden te zijner tijd zelf iets naar buiten willen brengen, maar het ligt inmiddels op straat. Ernstig ziek, werd geschreven en dan speculeren mensen over wat er aan de hand is. Ik ben inderdaad ziek, ik heb ALS. Het is een heel naar bericht en ik ben niet echt in de stemming om daar verder veel over te zeggen. Ik sta onder behandeling in het universitair ziekenhuis in Leuven. That’s it.’’