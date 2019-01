En de Golden Globe gaat naar: dít hilarische promomeisje

Wat doe je als je tijdens de Golden Globes niet als celebrity op de rode schittert, maar in plaats daarvan met een dienblad vol flesjes water rondloopt?

Dan zorg je gewoon dat je via de foto’s je moment of fame pakt.

Say cheese (uh, water)

Dat dacht het promomeisje van Fiji Water. Tijdens het uitdelen van water op de rode loper ging ze steevast op een meter afstand van sterren als Jim Carrey, Dakota Fanning en Nicole Kidman staan. Met succes. Op ie-de-re foto met een beroemdheid staat ze op de achtergrond lekker quasinonchalant te wezen.

Promotiestunt

Haar actie ging al snel viral. Na wat onderzoek bleek het ‘watermeisje’ model Kelleth Cuthbert te zijn. Ze heeft intussen ook haar ‘eigen’ Twitteraccount en host naar eigen zeggen de volgende Oscars. Over een knaller van een promotiestunt gesproken. 1-0 voor Fiji Water!

It was not a dream. I gave you the most entertaining Sunday of 2019.#GoldenGlobes pic.twitter.com/62DshTQkEe — FIJI Water Girl 💧 (@watergirlGG) 7 januari 2019

Dit bericht bekijken op Instagram Not the worst way to spend a Sunday… #goldenglobesfijigirl #fijiwatergirl Een bericht gedeeld door Kelleth Cuthbert (@kellethcuthbert) op 6 Jan 2019 om 5:25 (PST)

Lets be honest, the Fiji water girl is the real winner tonight #goldenglobes pic.twitter.com/UCmnGBA2lG — Brendon Holl (@CambodianThunda) 7 januari 2019

Hey @TheCW, I am now ready for that lead role on an #Arrowverse series. #GoldenGlobes pic.twitter.com/c8ySCfXlP6 — FIJI Water Girl 💧 (@watergirlGG) 7 januari 2019

She got mad because I got all the attention… Chillax, Nics. #GoldenGlobes pic.twitter.com/R2lvKYsrdS — FIJI Water Girl 💧 (@watergirlGG) 7 januari 2019

He who laughs last, laughs best. 😉 #GoldenGlobes pic.twitter.com/bvUMLunJKs — FIJI Water Girl 💧 (@watergirlGG) 7 januari 2019

It’s official! My manager just confirmed that I will be hosting the Oscars. #GoldenGlobes pic.twitter.com/Rgk0bZfRHi — FIJI Water Girl 💧 (@watergirlGG) 7 januari 2019

Bron: RTLBoulevard. Beeld: Getty Images