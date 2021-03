De sportscholen zijn dicht, de horeca gesloten en de avondklok is nog altijd van kracht. Binnenblijven, mondkapje op en afstand houden, luidt het nog steeds. Toch stelt Diederik Gommers nu dat er beter gefocust had kunnen worden op gezonder leven om het virus in te dammen.

Dit stelt de viroloog in de BNR-podcast Vraag het Gommers.

Het kabinet legde vanaf het eerste moment dat de pandemie Nederland bereikte de nadruk op binnenblijven, afstand houden en zo min mogelijk mensen zien. Maar volgens IC-arts en OMT-lid Diederik Gommers had dit beter anders gekund. Volgens hem had de focus beter kunnen liggen op gezond leven, om je op die manier zo weerbaar mogelijk te maken tegen Covid-19.

Meer preventie

“Misschien had ik harder moeten roepen, maar eigenlijk hadden we sporten en naar buiten gaan meer moeten stimuleren. Dat had de eerste maatregel moeten zijn in de versoepelingen en dat het kabinet dat ook uitgestraald had”, begint Gommers.

“Wat we vooral geleerd hebben is dat we wat meer aan preventie moeten doen en ik vind het jammer dat het ministerie dat niet opgepakt heeft. Eigenlijk is het altijd goed om te bewegen, wat af te vallen, goed op je voeding te letten en goed te slapen.’

Sporten

Hij stelt dat voldoende beweging juist erg belangrijk is. “Je moest vooral binnen blijven, maar je moet juist lopen, naar buiten en zorgen dat je genoeg beweging krijgt.”

Hij besluit dat hij achteraf gezien liever had gehad dat mensen langer mochten en konden sporten. “Jong en oud had moeten blijven sporten in de buitensituatie. Gelukkig wordt het nu weer wat mooier weer en wordt dat ook weer wat aantrekkelijker”, aldus Diederik Gommers.

Bron: BNR. Beeld: Brunopress