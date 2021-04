Na een waarschuwing heeft zanger Tino Martin (37) voor zijn eigen veiligheid dagenlang ondergedoken gezeten.

Volgens de politie zouden er plannen zijn hem in zijn huis te overvallen, schrijft De Telegraaf.

Gewapende overval

Aan de krant laat Tino weten erg te zijn geschrokken. “Mijn vriendin en ik werden vorige week vrijdag door de politie op de hoogte gesteld”, legt hij uit. “De informatie was zeer summier en het kwam erop neer dat we mogelijk doelwit zouden zijn van een gewapende overval. De politie adviseerde dringend tijdelijk elders te gaan wonen.” In ieder geval totdat de extra beveiliging in en rond Tino’s huis goed was geregeld. Het is niet duidelijk hoe de politie aan de informatie over de mogelijke overal kwam.

Niets van grote waarde in huis

Inmiddels is de zanger weer thuis en houdt de politie extra toezicht rondom zijn huis. Ook zijn er voor de zekerheid technische en bouwkundige maatregelen genomen. Tino heeft geen idee wie achter de geplande overval zou kunnen zitten. Hij snapt ook niet waarom iemand dit zou willen doen, omdat er ‘niets van grote waarde’ in huis zou zijn. Wel is hij blij dat hij is gewaarschuwd: “Want iedereen is extra alert. Het is wel vervelend dat we ons huis uit moesten, maar gelukkig is nu alles veilig.”

Tino werd in 2019 al slachtoffer van een inbraak. Overvallers maakten toen alleen een lege kluis buit.

Bron: Telegraaf. Beeld: Brunopress