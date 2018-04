Gonny de Jong zat als kind op een kostschool bij de nonnen. Ze werd er mishandeld en seksueel misbruikt. “Die drie jaar tekenen mijn leven nog steeds.”



“Ik weet niet wat erger was, het slaan, urenlang opgesloten worden in een kast of gedwongen worden om mijn eigen braaksel te eten als ik iets had uitgespuugd wat ik echt niet lustte. Het was gewoon allemaal verschrikkelijk. Het ergste is misschien wel dat die drie jaar op kostschool bij de nonnen nog steeds een gigantische invloed hebben op mijn leven. Dat maakt me zo verdrietig.”

Opgesloten in een kast

“Ik was zeven en de oudste van vier kinderen die vlak na elkaar werden geboren. Mijn vader had een eigen bedrijf en reisde veel, waardoor mijn moeder er vaak in haar eentje voor stond. Op een gegeven moment werd het haar allemaal te veel. Tegenwoordig zou je zeggen dat ze een burn-out had. Haar werd verteld dat ze vooral rust nodig had. Om haar die te geven, moest ik naar kostschool. Ik denk dat het vooral mijn vaders idee was. Hij was niet echt een warme man.