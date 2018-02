Kijkers sterk verdeeld over Gordons optreden bij Jinek

Aanstaande woensdag verschijnt Gordons langverwachte biografie ‘Gordon’. Maandagavond schoof hij aan bij Jinek om over het boek te vertellen en onthulde hij alvast een aantal opzienbarende gebeurtenissen uit zijn leven. En daar had Twitterend Nederland uiteraard een mening over.

Gordon onthulde onder andere dat hij in zijn jeugd is misbruikt, maar hij gaat niet vertellen door wie. “Dat doe je niet”, vertelt hij. “Ik heb diegene vergeven.” Ook kwam de moeizame relatie met zijn ouders aan bod, met name de wijze waarop ze omgingen met zijn geaardheid. Gordon onthulde dat alle gebeurtenissen uit zijn jeugd resulteerden in een zelfmoordpoging op zijn zeventiende.

De entertainer spaart zichzelf, maar anderen ook zeker niet. Zo brengen onder andere Gerard Joling en John Ewbank het er niet heel rooskleurig vanaf. Toch heeft Gordon ook een aantal passages geschrapt. Zelf, maar ook nadat vrienden hem adviseerden om delen weg te laten.

Dat veel mensen denken dat Gordon een narcist is, vindt hij heel erg. “Dat ben ik absoluut niet nee.” Hij heeft nu besloten dat het hem niet meer uitmaakt wat mensen van het boek vinden. “I’m free honey. De eerste helft zit erop, het is tijd voor de tweede helft.” En als hij alles van te voren had geweten, had hij niet bekend willen worden. “Ik had liever met mijn vent driehoog achter in Osdorp gewoond met een leuk horecabedrijfje”, besluit hij.

De meningen op Twitter waren sterk verdeeld. Sommigen prijzen hem om zijn eerlijkheid, anderen vinden hem een aandachttrekker.

#Gordon ik vind je lief, leuk en oprecht. Soms een tikkeltje over de top voor de kijkcijfers maar I dont care.. #tv #doedenkstop #Ilike — joho (@DungaRidgeback) 27 februari 2018

Ik weet het zeker….ik ga hem never nooit lezen #biografie #Gordon #jinek — suɐɥ  both (@HansBoth) 26 februari 2018

Ben ik nou de enige die nagenoeg niets geloofd van de verhalen van #Gordon ?! #Jinek — Maarten v.h. Schip (@MvhS) 26 februari 2018

Is het heel erg erg, dat ik niet kan wachten tot de biografie van #Gordon uitkomt? Heb een hekel aan de ‘TV-Gordon’ maar iets zegt mij dat hij een hele serieuze man is. Ga het boek dus ook kopen over enkele dagen. Ben nl erg benieuwd. — Inge Boogaers (@Ingeboogaers) 26 februari 2018

