Gordon deelt update na ‘dipje’: “We hebben allemaal onze zwakke momenten!”

Nadat Gordon (51) vrijdagochtend liet weten dat hij even in een dipje zit en sinds tijden weer zin heeft in drank, stroomden de steunbetuigingen binnen. En niet zonder effect, zo blijkt: de zanger laat namelijk weten dat het inmiddels weer wat beter met hem gaat.

Met een filmpje en een paar foto’s bedankt hij zijn fans en vrienden voor alle steun.

Zwakke momenten

“Gewoon doorzetten! Hoe moeilijk ook, we hebben allemaal onze zwakke momenten en zaak is dan om juist dan je kracht te gebruiken!”, zo schrijft hij bij zijn post. In het filmpje is te zien hoe de zanger zichzelf heeft opgepakt en alweer keihard aan het sporten is.

Dipje

De zanger zat een paar maanden geleden nog in een afkickkliniek en heeft dan ook een moeilijke periode achter de rug. In een Instagrampost liet hij vrijdagochtend weten dat hij momenteel niet zo lekker in zijn vel zit. “Ok heel eerlijk, ziek geweest deze week en het gaat sinds twee dagen kut”, zo biechtte hij op. “Alleen maar posten hoe geweldig het gaat word ik misselijk van. Ik moet weer in mijn training komen, maar al drie dagen soort van antigevoel.” Bovendien valt een leven zonder drank Gordon zwaar. “Gisteren voor het eerst in al die maanden weer zin in drank. Ik blijf sterk en kom uit deze dip!”

